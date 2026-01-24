THE RAMPAGEの陣さん・与那嶺瑠唯さん・藤原樹さん、「FANTASTICS」の世界さん・堀夏喜さん・中島颯太さん、「PSYCHIC FEVER」の半田龍臣さん・剣さん・WEESAさんが、LIVE IN THEATER『BATTLE OF TOKYO -うつくしき嘘-』の公開記念舞台挨拶に登場。陣さんと中島さんがトークでバトルを繰り広げました。



【写真を見る】【 FANTASTICS 中島颯太 】THE RAMPAGE・陣とバトル牘撚茲量ノPR対決甓饐譴糧娠に「勝ちました！」と勝利宣言





LDH JAPANが展開する次世代総合エンタテインメント・プロジェクト「BATTLE OF TOKYO」。2019年から4回に渡り、世界観を踏襲した大型音楽ライブイベントも行われ、累計動員数は50万人を記録。今回の劇場版では、ライブ楽曲映像とMVをミックス再編集し、さらに新規エピソードを描いた最新アニメーションが融合されています。







イベントでは映画にちなみ「譲れないバトル」について質問が。陣さんは犧Ｆもバトルだと思っています瓩叛觚世垢襪鉢14日の舞台挨拶で颯太がかましていて、メディアの皆さんがそこをネットニュースに書いていたみたい。今日終わって颯太の記事ばっかり出ていたら嫌だな瓩斑翕腓気鵑鬟薀ぅ丱觧襦









同じ質問をされた中島さんは猖諭△修譴鮓世うとしていたんです。やってるわ〜。もうバトルや瓩搬亶海垢襪函↓犧２鵑良饌羂Щ△埜て分かると思うけど、陣さんの話長いじゃないですか？細かく短い文章で分かりやすいのを狙っていきたい瓩反悗気鵑鯆発。







2人の様子を見たMCから「映画の魅力を一言で表して」と無茶ぶりされると、中島さんは「二面性」と答え、猊畸覆亮分たちのライブでやる時と「BATTLE OF TOKYO」でやる時の世界観が違う。同じライブだけど色が違うので二面性瓩叛睫世垢襪伐饐譴らは大きな拍手が。





一方、陣さんは同じ質問に「三面性」と回答すると、会場から苦笑いの声。理由について陣さんが爛◆璽謄ストとしての陣、「BATTLE OF TOKYO」のGOEMON、そして坂本陣（本名）このトライアングルで初めて成立する瓩班死で説明すると、中島さんは「勝ちました！」とドヤ顔で宣言していました。

【担当：芸能情報ステーション】