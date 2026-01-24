元モー娘。石黒彩、“お祝いショット”添え夫・真矢の誕生日を祝福「生まれて来てくれてありがとう」 真矢は昨年脳腫瘍を公表
元モーニング娘。の石黒彩（47）が24日、自身のインスタグラムを更新。昨年脳腫瘍を公表した夫でLUNA SEAのドラマー・真矢の56歳の誕生日を祝福し、思いをつづった。
【写真】「生まれて来てくれてありがとう」“お祝いショット”添え夫・真矢の誕生日を祝福した石黒彩
「1月13日は旦那さまの誕生日でした」と報告し、「フルーツいっぱいのパンケーキしたよ〜」とお祝いプレートを披露。「お気に入りの写真を組み合わせて メッセージ入りでオーダーした」というオリジナルのクッキーが飾られている。
「Happy Birthday」の文字と多くの写真で装飾された壁は、「いつも壁に去年のお気に入りに写真をいっぱい貼るよ〜 これ製作してるときめ〜っちゃ楽しい」と紹介。
最後に「旦那さまへ 生まれて来てくれてありがとう」と真矢へ愛あふれるメッセージを添えた。
投稿には、「家族愛がステキ」「これからも家族皆んなで幸せになってね」「すてきな奥様です 大好きな夫婦です」「病気も治るように祈ってます」など、温かい声が寄せられている。
石黒と真矢は2000年5月に結婚。同年11月に第1子女児、 02年9月に第2子女児、04年8月に第3子男児が誕生した。
真矢は、2020年に大腸がんステージ4を患っていたことに加え、昨年9月に脳腫瘍と診断されたことを公表。「まずは死なないこと、希望を失わないことを約束します」と強い思いをつづっていた。
