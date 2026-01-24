ダンスボーカルユニット「TRF」のDJ KOO（64）が、24日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演し、TRF結成前の山あり谷あり人生について語った。

TRF加入前はクラブでDJとして働いていたKOO。「最初見習いから入って、先輩に付いて、DJブースを掃除したり、ウエイターをやったり。だから、お客さんがいる時は回せないですよね」。いわば先輩DJの“パシリ”だった時代が続いた。しかし、高校時代は強豪校でラグビーをしていたKOOは、「高校時代に体育会だったので、どこの見習いよりおいしいラーメンを歌舞伎町の中から届けられますんで。順調にやりましたね」と話した。

ところが85年に風営法が開催され、クラブなどの深夜営業が制限されることになった。「DJも従業員も切られていっちゃう。なぜかギャラのいい順、高い順から切られて」。KOOも「頭角を現していたのでスパーンと切られて。仕事がなくなっちゃって」という。

DJとしての設備投資もしていた。「機材代がめちゃめちゃお金かかったんですよ。当時、高かったので、どんどん新しいサンプラーとか出ていたので。それを買ってたので200、300（万円）とか平気で借金してて」と、借金生活を打ち明けた。

既に当時は既婚者だった。「そこでお金、家に入れられないという」。バイトで日銭を稼いだ日々も。「そこはしょうがないなと思って、日雇いの清掃業のバイト。ビルの中に入って、残材を整理したり、ビルの窓をふいたり、パチンコ屋さんで夜中、ガラスふきをやったり。日当で8000円とか。多い時に1万円もらえる仕事だったんで、それに行って」と明かした。

ちょうど30歳の節目のころだったという。「その時に、“今まで一生、音楽やろうと思ってきたけど、もし諦めるとしたら今なのかな”と思いましたもん」と振り返っていた。