「ただただ、、、ステキ」「マジカッケぇ〜！」神戸10番とモデル妻がドバイを満喫！ 仲良し２ショットなどに反響「足が長い」
ヴィッセル神戸に所属するFW大迫勇也の妻でモデルの三輪麻未さんが、１月24日にインスタグラムを更新。５枚の写真をアップロードした。
「2025→2026」と綴り、ドバイを訪れたことを報告。夫と仲良く寄り添う２ショットなどが公開されたこの投稿には「ただただ、、、ステキ」「大迫マジカッケぇ〜！」「足が長い」「一杯充電して来て下さい」「大迫かっこい」「みんな素敵」といったコメントが寄せられた。
海外で有意義なオフを過ごしたようだ。神戸はすでに新シーズンに向けて始動。今季も10番を背負う35歳ストライカーの奮起が期待されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】神戸10番が家族でドバイを満喫！ モデル妻と仲良し２ショットも
「2025→2026」と綴り、ドバイを訪れたことを報告。夫と仲良く寄り添う２ショットなどが公開されたこの投稿には「ただただ、、、ステキ」「大迫マジカッケぇ〜！」「足が長い」「一杯充電して来て下さい」「大迫かっこい」「みんな素敵」といったコメントが寄せられた。
海外で有意義なオフを過ごしたようだ。神戸はすでに新シーズンに向けて始動。今季も10番を背負う35歳ストライカーの奮起が期待されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】神戸10番が家族でドバイを満喫！ モデル妻と仲良し２ショットも