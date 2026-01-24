決算マイナス・インパクト銘柄 … 令和ＡＨ、ブロンコＢ、津田駒 (1月16日～22日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から23日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<5341> アサヒエイト 東Ｓ -9.13 1/19 本決算 黒転
<7501> ティムコ 東Ｓ -5.82 1/16 本決算 黒転
<7083> ＡＨＣ 東Ｇ -5.74 1/16 本決算 29.92
<6217> 津田駒 東Ｓ -4.48 1/16 本決算 黒転
<3091> ブロンコＢ 東Ｐ -0.89 1/20 本決算 0.83
<9647> 協和コンサル 東Ｓ -0.65 1/16 本決算 10.27
<296A> 令和ＡＨ 東Ｇ -0.27 1/21 3Q 29.11
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした23日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「3Q」は第3四半期累計決算。
