―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から23日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<5341> アサヒエイト 　東Ｓ　　 -9.13 　　1/19　本決算　　　　黒転
<7501> ティムコ 　　　東Ｓ　　 -5.82 　　1/16　本決算　　　　黒転
<7083> ＡＨＣ 　　　　東Ｇ　　 -5.74 　　1/16　本決算　　　 29.92
<6217> 津田駒 　　　　東Ｓ　　 -4.48 　　1/16　本決算　　　　黒転
<3091> ブロンコＢ 　　東Ｐ　　 -0.89 　　1/20　本決算　　　　0.83

<9647> 協和コンサル 　東Ｓ　　 -0.65 　　1/16　本決算　　　 10.27
<296A> 令和ＡＨ 　　　東Ｇ　　 -0.27 　　1/21　　　3Q　　　 29.11

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした23日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース