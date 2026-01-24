

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から23日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<5341> アサヒエイト 東Ｓ -9.13 1/19 本決算 黒転

<7501> ティムコ 東Ｓ -5.82 1/16 本決算 黒転

<7083> ＡＨＣ 東Ｇ -5.74 1/16 本決算 29.92

<6217> 津田駒 東Ｓ -4.48 1/16 本決算 黒転

<3091> ブロンコＢ 東Ｐ -0.89 1/20 本決算 0.83



<9647> 協和コンサル 東Ｓ -0.65 1/16 本決算 10.27

<296A> 令和ＡＨ 東Ｇ -0.27 1/21 3Q 29.11



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした23日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

