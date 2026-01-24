

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から23日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



★No.1 ＧＲＣＳ <9250>

25年11月期の連結最終損益は5億2700万円の赤字(前の期は1億1200万円の黒字)に転落したが、26年11月期は6700万円の黒字に回復する見通しとなった。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<9250> ＧＲＣＳ 東Ｇ +56.32 1/19 本決算 黒転

<6146> ディスコ 東Ｐ +13.25 1/21 3Q 8.00

<6634> ネクスＧ 東Ｓ +6.50 1/16 本決算 赤縮

<4929> アジュバン 東Ｓ +2.58 1/16 3Q 34.95

<8617> 光世 東Ｓ +1.98 1/22 3Q 黒転



<5990> スーパツール 東Ｓ +0.76 1/21 3Q -19.10



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした23日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「3Q」は第3四半期累計決算。



