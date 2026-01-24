―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から23日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.1　ＧＲＣＳ <9250>
　25年11月期の連結最終損益は5億2700万円の赤字(前の期は1億1200万円の黒字)に転落したが、26年11月期は6700万円の黒字に回復する見通しとなった。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<9250> ＧＲＣＳ 　　　東Ｇ 　 +56.32 　　1/19　本決算　　　　黒転
<6146> ディスコ 　　　東Ｐ 　 +13.25 　　1/21　　　3Q　　　　8.00
<6634> ネクスＧ 　　　東Ｓ　　 +6.50 　　1/16　本決算　　　　赤縮
<4929> アジュバン 　　東Ｓ　　 +2.58 　　1/16　　　3Q　　　 34.95
<8617> 光世 　　　　　東Ｓ　　 +1.98 　　1/22　　　3Q　　　　黒転

<5990> スーパツール 　東Ｓ　　 +0.76 　　1/21　　　3Q　　　-19.10

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした23日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース