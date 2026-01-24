25日も新潟県内は大雪が予想されるため、JR各線で運転見合わせや運休が予定されています。



《25日（日）の運転見合わせ》

■信越本線

・柏崎～長岡 始発から午後3時半頃まで

・長岡～東三条 始発から12時半頃まで

※特急「しらゆき」は全列車運休

※直江津～柏崎、東三条～新潟で折り返し運転



■上越線

・水上（群馬）～長岡 終日

※ほくほく線直通列車を含む



■飯山線

・戸狩野沢温泉（長野）～越後川口 終日



■只見線

・只見（福島）～小出 終日



この他にも遅れや運休が発生する可能性があり、JR東日本はホームページで最新の運行情報を確認するよう呼びかけています。