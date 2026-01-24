鉄道にも雪の影響が

25日も新潟県内は大雪が予想されるため、JR各線で運転見合わせや運休が予定されています。

《25日（日）の運転見合わせ》
■信越本線
・柏崎～長岡　始発から午後3時半頃まで
・長岡～東三条　始発から12時半頃まで
※特急「しらゆき」は全列車運休
※直江津～柏崎、東三条～新潟で折り返し運転

■上越線
・水上（群馬）～長岡　終日
※ほくほく線直通列車を含む

■飯山線
・戸狩野沢温泉（長野）～越後川口　終日

■只見線
・只見（福島）～小出　終日

この他にも遅れや運休が発生する可能性があり、JR東日本はホームページで最新の運行情報を確認するよう呼びかけています。