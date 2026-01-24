【大雪警報】長野県・長野市、中野市、大町市、飯山市、白馬村、小谷村などに発表 24日14:52時点
気象台は、午後2時52分に、大雪警報を長野市、中野市、大町市、飯山市、白馬村、小谷村、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、小川村、飯綱町、栄村に発表しました。
北部では、24日夜のはじめ頃から25日昼前まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■長野市
□大雪警報【発表】
積雪 24日夜のはじめ頃から25日昼前にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 35cm
26日にかけて注意
■乗鞍上高地
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■中野市
□大雪警報【発表】
積雪 24日夜のはじめ頃から25日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■大町市
□大雪警報【発表】
積雪 24日夜のはじめ頃から25日昼前にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 35cm
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■飯山市
□大雪警報【発表】
積雪 24日夜のはじめ頃から25日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■白馬村
□大雪警報【発表】
積雪 24日夜のはじめ頃から25日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 35cm
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■小谷村
□大雪警報【発表】
積雪 24日夜のはじめ頃から25日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 35cm
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■高山村
□大雪警報【発表】
積雪 24日夜のはじめ頃から25日昼前にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 35cm
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■山ノ内町
□大雪警報【発表】
積雪 24日夜のはじめ頃から25日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■木島平村
□大雪警報【発表】
積雪 24日夜のはじめ頃から25日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■野沢温泉村
□大雪警報【発表】
積雪 24日夜のはじめ頃から25日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■信濃町
□大雪警報【発表】
積雪 24日夜のはじめ頃から25日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 35cm
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■小川村
□大雪警報【発表】
積雪 24日夜のはじめ頃から25日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 35cm
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■飯綱町
□大雪警報【発表】
積雪 24日夜のはじめ頃から25日昼前にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 35cm
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■栄村
□大雪警報【発表】
積雪 24日夜のはじめ頃から25日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
26日にかけて注意