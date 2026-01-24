◇スピードスケート ワールドカップ最終戦(現地時間23日、ドイツ・インツェル）

男子500メートルに出場した森重航選手は、レース中に転倒した影響で、18人中17位となりました。

2022年北京五輪では銅メダルを獲得し、ミラノ・コルティナ五輪では金メダルが期待される森重選手。今回のレースを振り返り、「転んだのもあったんですけど、350(メートル)転ぶ手前までは良いレースを運べていました。すごいポジティブな気持ちでいます」と前向きなコメント。

「あれくらいスピードに乗っていると、回るのが難しいので、今まではどうしても耐えて回る、守りになっていた部分を攻めたコーナーをしたところで左が抜けてしまった」と転倒の原因を明かし、「メダルを狙うに当たって守ってばかりの滑りじゃ、狙えないくらい世界のレベルは高いと思っています」と、2大会連続の表彰台に意気込みました。

なお、コースの外壁に激突した影響については、「ここまで来たら怖さはない。あとは体の状態を見ながら、本番までには仕上がるかな」と話し、「今日の回りきれなかった部分を考えながら、次のレースができれば」と次のレースを見据えました。