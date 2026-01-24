元NHK中川安奈アナ、美脚際立つミニスカ×タイツコーデ披露「圧巻のスタイル」「どの画角でも可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/01/24】元NHKで現在はフリーで活躍する中川安奈アナウンサーが1月23日、自身のInstagramを更新。妹からのプレゼントのスウェットとミニスカートのコーディネートを公開した。
【写真】32歳元NHKアナ「脚長い」ミニスカ×タイツコーデ
中川アナは「妹がプレゼントしてくれたスウェットでお仕事へ」とコメント。「マネージャーさんがいろんな画角から撮影してくれました」と記し、ネイビーのスウェットにデニムのミニボトムを合わせ、タイツとショートブーツの足元のコーディネートを様々な画角やポーズで公開し、スラリと長い美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「どの画角でも可愛い」「圧巻のスタイル」「脚長い」「プレゼント似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中川安奈アナ、妹プレゼントのスウェット×ミニスカコーデ公開
◆中川安奈アナの投稿に反響
