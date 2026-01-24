広島カープ小園海斗選手の妻・渡辺リサ「旦那にして5年」結婚記念日祝福2ショットに反響「素敵な夫婦」「デザートプレートおしゃれ」
【モデルプレス＝2026/01/24】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する“2児の母”渡辺リサが1月24日、自身のInstagramを更新。結婚5周年の夫婦ショットを公開した。
【写真】カープ小園選手の23歳美人妻「デザートプレートおしゃれ」結婚5年記念日祝福2ショット
◆渡辺リサ、広島カープ小園海斗選手との結婚5周年夫婦ショット公開
渡辺は「旦那にして5年」とコメントし、夫であるプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手と結婚5周年を祝うプレートを囲んだ夫婦ショットを公開。「5th」「Happy Anniversary」とチョコレートで書かれたデザートプレートを持った自身のショットなども披露している。
◆渡辺リサの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「おめでとうございます」と祝福の声が続々。「素敵な夫婦」「2人とも可愛すぎる」「仲良し」「デザートプレートおしゃれ」などと反響が寄せられている。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産した。その後、2021年1月には相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産。2022年11月に夫が小園選手であることを明かした。（modelpress編集部）
