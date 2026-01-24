ハイヒール・モモコ「東京に行っても時間が合えば、長男と嫁と食事します」長男夫婦との3ショットに「美男美女」「素敵な関係」と反響
【モデルプレス＝2026/01/24】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが1月24日、自身のInstagramを更新。長男夫婦との3ショットを公開した。
【写真】61歳大御所芸人「美男美女」長男夫婦との3ショット
モモコは「東京に行っても時間が合えば、長男と嫁と食事します 帰省の時にS.MOMOにも初めて来たよ」とコメントし、食事先での長男夫婦のショットと自身が経営するセレクトショップ「S.MOMO」を訪れた際のものとみられる長男夫婦と自身の3ショットを公開。「今回配信のYouTube『モモコ新聞』は、月島のもんじゃ焼き屋さんで、プライベート相方のえみちゃんと息子夫婦との家族トークです」と自身のYouTubeチャンネルにも長男夫婦が登場していることを告知している。
この投稿に、「息子さんたち美男美女夫婦」「家族仲良しで微笑ましい」「楽しそう」「お嫁さん綺麗」「素敵な関係」などの声が上がっている。
モモコは1992年に一般男性と結婚。1995年に長男、1999年に次男、2002年に長女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
