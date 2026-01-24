背後から中華包丁で同僚の女性を襲った中国籍の男…ストーカー被害通報をためらう女性の心理

背後から中華包丁で

１月18日、千葉北署の建物から出てきた男は、警備の警察官に声をかけられると、力なくうなずき、質問されたことに素直に答えている様子だったが、その姿からは、生気がまったく感じられなかった──。

事件は１月16日午後０時50分、千葉市稲毛区の物流センターで起きた。男は休憩室で同僚の女性（30）の頭を中華包丁で複数回切り付け、殺害しようとした疑いが持たれている。

「殺人未遂の疑いで千葉県警に逮捕されたのは、自称・市川市の会社員で中国籍のジャン・シウシン容疑者（34）です。捜査関係者によると、ジャン容疑者と被害女性は以前、交際関係にあり、そのトラブルで犯行に及んだ可能性があります。女性が休憩室で休んでいたところを、背後から刃渡り18cmの中華包丁で切りつけています。女性は頭や首などにケガをしましたが、命に別状はないということです。ジャン容疑者はその場にいた男性に包丁を取り上げられ、身柄を確保されています。

調べに対し『切り付けたことは間違いないが、殺そうとは思っていなかった』と話しているそうですが、この物流センター内では、別の男性も血を流して倒れているのが見つかっており、意識不明の重体で搬送されています。警察は、この男性も、ジャン容疑者が襲ったとみて調べを進めています」（全国紙社会部記者）

男女の交際関係のもつれが原因と思われるが、敷地内で倒れていた男性との関連性は明らかになっていない。犯罪ジャーナリストの小川泰平氏は次のように分析する。

「ジャン容疑者と被害女性は交際関係にあったということですから、ストーカー事案に該当するかもしれません。ただ、原因が男女関係のもつれだけとは言い切れません。殺意を持つまでに至るということは、金銭も絡んでいる可能性があります。そして、敷地内で倒れていた男性は、止めようとして被害に遭ったのか、それとも、この２人と関係のある人物だったのか。

まだ、わからない部分が多いので、きちんと調べを進めてもらいたいですね。その上で、こういったストーカー事案をどうすれば減らすことができるのか、その対策もしっかり検討していただきたいと思います」

外国人にも法律周知の必要性

ストーカー事案といえば、昨年の大晦日に、茨城県水戸市のアパートでネイリストの女性が刺されるなどして殺害された事件で、１月21日、警察は元交際相手の会社員の男を殺害容疑で逮捕した。容疑者は被害女性にストーカー行為を繰り返していたものと思われる。被害女性は事件の４日前、水戸署に電話をかけ、ストーカー相談窓口を尋ねていたことがわかっている。しかし、このとき、女性は自身の名前や連絡先を明かさずに電話を切っていたという。

「ストーカーの被害届を出すのは女性にとって、けっしてハードルが低いものではありません。本当に守ってくれるのだろうか。通報したことがバレたら逆恨みされて、かえって危険が増すのではないか。そういう不安があるからです。

しかし、現在、警察には『人身安全対策課』といって、ストーカーやDV捜査を専門に扱う部署があり、女性警察官が行動を共にして警護するといったことも行われるようになりました。だからといって、100%安全が保証されるというものではありませんが、抑止力が増すことは確かでしょう」（前出・小川氏）

今回の事件に関しても、このように分析する。

「ジャン容疑者が中国籍です。被害女性の国籍は公開されていませんが、もし外国籍の方だったとしたら、日本には『ストーカー規制法』という法律があって、通報したら守ってもらえるということを知らなかった可能性があります。今後、ストーカーの被害者が外国籍という事案も増えるでしょう。そういった女性に、もっとこの法律を知っていただくように広報することも早急に求められます」（前出・小川氏）

女性を襲った理由、敷地内で倒れていた男性との関連性についても、今後の捜査で明らかになるだろう。