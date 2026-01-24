2,000円台で買えちゃうなんて！【GU】40・50代コーデが垢抜ける♡「バレエスニーカー」

スポーティなスニーカーのトレンドが続く中、じわじわと人気を集めているのが「バレエシューズ」の要素を加えた「バレエスニーカー」。フェミニンな雰囲気でを持ち合わせていて、きれいめコーデになじむデザインが魅力です。プチプラアイテムで取り入れるなら、【GU（ジーユー）】をチェックしてみて！ 編集部が見つけた「バレエスニーカー」は、すっきりとしたフォルムとマットな素材感で、落ち着いた雰囲気の一足。2,000円台でゲットできるから、マイサイズがあるうちにぜひ手に入れて。

足元に柔らかさを宿して

【GU】「バレエスニーカー」\2,990（税込）

丸みを帯びたフォルムで、柔らかな雰囲気が漂うバレエスニーカー。履き口のギャザーや、リボンを印象的に見せる太めのシューレースも女性らしさを底上げするポイントです。サテンとスウェード調素材の切り替えが、高見えを後押し。公式サイトによると「アーチをサポートするカップインソールで土踏まずを支え、沢山歩いても疲れにくい」とのことで、はき心地の良さも期待できます。カラーは春らしさを先取りするブルーとピンクのほか、モノトーンの2色もラインナップ。

大人コーデにさりげない抜け感をプラス

GUスタッフのNatsukiさんは「ライトグレーは白に近いカラーで馴染みやすく、抜け感を出すのに重宝すること間違いなしです」とコメント。パンプス代わりに取り入れやすい上品なデザインで、コーデのあか抜けを狙ってみて。

