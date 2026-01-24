◆大相撲初場所１４日目（２４日、東京・両国国技館）

初場所後の３月１日に６５歳の定年を迎える常盤山親方（元小結・隆三杉）の会見が２４日、国技館内の記者クラブで行われた。中学卒業後の１５歳で旧二子山部屋に入門してから５０年。「あっという間でした」と静かに振り返った。

鬼と呼ばれた初代・若乃花の二子山親方の指導はすさまじかったという。「稽古は厳しさと苦しさしかなかった。私生活も辛かった。でも両親を少しでも楽にさせたいという気持ちがあったので辞めようと思ったことはなかった」という。１７９センチ、１４６キロの丸い体の押し相撲で１９８１年の初場所には新十両、９３年の初場所では最高位の小結に昇進して９５年の九州場所を最後に現役を引退した。

引退後は部屋付きの師匠として更新の指導にあたっていたが、１６年に千賀ノ浦親方として部屋を継承した。１８年には閉鎖された貴乃花部屋から力士を引き取り、その年の九州場所では貴景勝が初優勝。２０年に常盤山部屋となった。今後は元大関・貴景勝の湊川親方が部屋を引く継ぐことも決まっている。

部屋を継承してからは貴ノ岩や貴ノ富士高の暴行事件があったものの常盤山親方は「嫌なことはありましたが、貴景勝が４回も優勝してくれて幸せを運んでくれましたから。湊川親方はいい指導者になると思います。頭がいいですから、いろんなことを考えながらやっていくでしょう。自分もサポートができればと思っています」と期待を寄せた。