女優の浜辺美波（25）が24日、都内で行われた「プレミアム豊臣トーク」に登場した。放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）にちなみ、豊臣秀吉が初めて城を構えた長浜城のある滋賀県の魅力を発信するトークイベント。同ドラマに秀吉の正妻・寧々役で出演中の浜辺は「他の現場でも“豊臣兄弟面白いね”と言っていただくことが多い」と反響に笑顔を見せた。

今作が初の大河ドラマ出演となる浜辺。「大河ドラマは撮影の空気感が重くて、神妙な感じで撮影が進んでいくのかと思っていた」と、張り詰めた雰囲気を想像していたという。ところが「豊臣兄弟！」の現場は「すごく温かくて笑いがあふれていて、活気がある」と、当初のイメージと違っていたと明かした。

主演の仲野太賀（32）と、秀吉役の池松壮亮（35）が中心となり温かな雰囲気を作っているそうで「お二人が明るく、スムーズに現場が進むように、盛り上げながらも冷静にいろんなことをアップデートしながらやっている。撮影が押しても、朝が早くても空気感が凄くいい。お二人が座長の現場に行かせてもらえているのはありがたい。勉強になります」と、2人の存在に感謝を示した。