現在サウジアラビアで開催されているU23アジアカップ。



日本代表は決勝に進出。中国代表との一戦は、日本時間25日午前0時にキックオフとなる。



ベスト4で敗れた同士の韓国対ベトナムの3位決定戦は一足早く行われ、試合は2-2でPK戦へ。互いに6人目まで成功させるも、韓国代表の7人目のキッカーがミス。ベトナムは7人目もしっかりと成功させ、勝利で大会を終えた。



一方で連敗で大会を終えることになった韓国は、この世代のチームがベトナムに敗れることは10試合目で初めてだと『MKスポーツ』が伝えている。これまでは6勝3分と無敗だったが、ついに土をつけられる形に。ベトナムは退場者を出し、韓国は10人相手に攻め込んだが、決勝点は奪えず。PK戦に持ち込まれてしまった。





『THE CHOSUN Daily』はこの敗戦を「ジッダの惨敗」と呼び、韓国の黒星を伝えた。韓国はこの大会で計6試合を戦い、4位という成績を残したものの、白星は2試合のみ。しかも、敗れたウズベキスタン、日本は2歳下のU21で同大会に臨み、U23の韓国相手にクリーンシートでの勝利を成し遂げている。韓国としてこの事実は重く、ここから状況を改善することはできるのだろうか。