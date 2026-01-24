１月２４日の京都９Ｒ・若駒Ｓ（３歳オープン・リステッド、芝２０００メートル＝１３頭立て）は単勝２番人気のショウナンハヤナミ（牡、栗東・渡辺薫彦厩舎、父レイデオロ）が直線で抜け出し、無傷の２連勝を飾った。なお、日英Ｇ１勝ち馬ディアドラの全弟で１番人気だったイベントホライゾン（牡、栗東・池江泰寿厩舎、父ハービンジャー）は３着だった。勝ち時計は２分１秒２（良）。

決め脚勝負をねじ伏せた。前半１０００メートル６０秒０のペースを後方から追走。馬群がギュッと詰まった４コーナーで前を射程圏にとらえると、大外に持ち出された直線では力強い伸び脚で内の馬群を飲みこみ、最後は１馬身４分の１差をつける完勝だった。

騎乗した吉村誠之助騎手は「いい内容だったと思います。ゲートの中は悪くないけど出れない。そこがうまく出れるようになればいいですね」と振り返った。

渡辺調教師は「センスがいいですね。距離が延びてもいいと思います」と満足そうな表情を浮かべていた。次戦は未定だが、クラシック路線を目指すことになりそうだ。

若駒Ｓは過去の勝ち馬からディープインパクト、マカヒキのダービー馬を始め、多くの重賞ホースが出ており、出世レースとして知られている。