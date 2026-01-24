◇卓球全日本選手権シングルス第5日（2026年1月24日 東京体育館）

卓球の全日本選手権が24日に行われ、一般男子の部準々決勝で松島輝空（18＝木下グループ）が吉村真晴（32＝SCOグループ）を4−1で破り、準決勝に進出した。松島は連覇へあと2勝となった。

激しいラリーが続いた第1ゲームは11−13の僅差で落としたが、第2ゲームを12−10で奪取。激戦となった第3ゲームも14−12で制した。

第4ゲームも13−11と、4連続デュースとなる接戦。第5ゲームは11−6と差がついたが、松島が激戦を制して勝ち上がった。

松島は「デュースの中で、最後の1本、メンタル的に粘ることができて良かった。（連覇へ）明日以降もこの環境を楽しんで、2連覇を目指して頑張りたい」と振り返った。

昨年は当時17歳8カ月という歴代3位の年少記録で初優勝。今大会に向けては「やっぱり2連覇しか見ていない」と目標を掲げていた。今大会には、弟の翔空（とあ、兵庫・育英高1年）がジュニアの部に、妹の美空（みく、12＝田阪卓研）が一般の部とジュニアの部に出場し、刺激を受けていた。

最大の難敵になるのが、昨年準決勝で破った張本智和（22＝トヨタ自動車）。順当なら今回も準決勝で対戦する。

自身の試合の後に、張本智の試合が予定されていた。「おそらく張本選手が上がってくると思うので。日本で一番強い選手。勝つ準備をして、また勝てるように頑張りたい」と予想しつつ、「なかなか自分がうまくいくことはないと思う。しっかりと対策を練って。張本選手も対策をしてくると思うし、その中で、あと1球というところを振り切れるようにしたい。向かっていって、勝ちにいきたい」と語っていた。