俳優の鈴木福が２４日、都内で主演映画「ヒグマ！！」（内藤瑛亮監督）の公開記念舞台あいさつに登壇した。当初は昨年１１月２１日に公開予定だったが、クマ被害拡大の状況を受け、公開が今月２３日に延期されていた。

同作は「闇バイトＶＳヒグマ」という対立構造を描いたスリラー作品。主演を務める鈴木は、母を支えるため闇バイトに手を染めていくうちにヒグマと対決することになるという数奇な運命を背負った青年を演じる。鈴木は「いよいよ公開して、見てもらえるのかなとワクワクする」と声を弾ませると、共演の丸井わんも「（公開が）延期になったときは正直どうなるのか、みんなでザワザワした。公開できてうれしい」と口をそろえた。

今作でメガホンを執った内藤監督は「熊の人的被害が過去最多を更新して、現実とフィクションの距離感がつかみずらくて、（公開延期は）仕方ないとは思っていた。公開できるのかという不安は常につきまとっていた」と本音を吐露。それでも「映画館で見てもらうものとして作ったので、映画館で体感してほしい。今日という日が迎えられて本当にうれしい」としみじみ語った。

映画の内容にちなみ、ヒグマより怖いものを聞かれた鈴木は「内藤監督」と回答。「撮影中に血のカットになるとニヤニヤしてるんですよ」と説明し、「こんなヒグマの作品を考えられる事が怖いなと思います」と笑顔で語った。