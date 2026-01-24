歌手の和田アキ子（75）が24日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。最近、「凄い好き」だという人気俳優の名前を挙げる場面があった。

さまざまなリスナーからのメッセージを読み上げる中、アシスタントの垣花正アナウンサーが「鈴木亮平さん主演ドラマ『リブート』の主題歌をお届けします」と同作の主題歌、Mr.Childrenの「Again」のオンエアを紹介した。

これに、和田が「私、最近、鈴木亮平凄い好き」と告白。「かっこいいよね」としみじみ。垣花アナも「かっこいいですよね」と応じた。

「リブート」は18日にスタートしたTBS日曜劇場。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”で、鈴木が主演を務めている。