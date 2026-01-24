お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之が２４日、ＴＢＳラジオ「土曜ワイドラジオＴＯＫＹＯ ナイツのちゃきちゃき大放送」に出演。女優の天海祐希との共演を期待した。

天海は先週、同ラジオにゲストとして登場。浅草を拠点としている漫才協会会長の塙と、東京・台東区出身の天海は、下町トークで大盛り上がりだった。放送を振り返って、塙は「すっごい良い人だよ、天海祐希さん」と改めてその人柄に言及した。

そんな中、自身が主演を務める映画の撮影を控えている塙は「一応、監督にこの前、天海祐希さんが『下町の映画に協力したい』って仰ってましたよって言った」という。すると「監督が『本当に仰ってたんですね？』ってオファーしました」と本当に天海に映画出演を依頼したことを明かした。

天海の出演をめぐって「オファーして、今決まってる配役、大幅にいろいろ変更があるって…」という事態にまで。塙は「それはやめましょうよ、つって。爐舛腓ぬ鬮瓩辰童世辰討襪鵑任垢ら」と苦笑。「僕は弾かれてもいいですし。最終的に」とユーモアを交えて語りつつ「本当に出てくれるのかなぁ？」としみじみ天海に思いを馳せていた。