新婚の松井珠理奈、せいろ活用した時短料理公開「彩りが綺麗」「愛犬の食事も手作りすごい」の声
【モデルプレス＝2026/01/24】元SKE48の松井珠理奈が1月23日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。せいろを活用した手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】新婚の元SKE「愛犬の食事も手作りすごい」せいろ活用した時短料理
◆松井珠理奈、彩り豊かな「せいろ蒸し」を披露
松井は「疲れて帰ってきても、せいろ蒸してる間にお味噌汁作ってお肉焼いたら時短でご飯できて助かる〜」とつづり、手料理の写真を投稿。サツマイモやレンコン、エリンギ、点心、雑魚が乗った青菜などがぎっしりと並んだ、彩り豊かなせいろ蒸しを披露している。また「お芋はリップくんの」と記し、愛犬の食事も一緒に用意するなど、細やかな気遣いものぞかせた。最後に「自炊の時短グッズやレシピあったらコメントで教えてください」と呼びかけている。
◆松井珠理奈の投稿が話題
この投稿にファンからは「健康的で美味しそう」「忙しいのに自炊して尊敬」「彩りが綺麗」「愛犬の食事も手作りすごい」といった反響が寄せられている。
松井は、1月7日に名古屋発の男性エンターテイメント集団・BOYS AND MEN（通称：ボイメン）の辻本達規と結婚会見を行った。（modelpress編集部）
