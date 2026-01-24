2児の母・安田美沙子、息子リクエストの大量唐揚げ公開 “反抗気味男子2人が大興奮”翌日の余りアレンジも紹介
【モデルプレス＝2026/01/24】タレントの安田美沙子が1月24日、自身のInstagramを更新。息子からリクエストされた手料理を公開した。
【写真】43歳2児の母タレント、息子が「大興奮」の唐揚げアレンジ料理
安田は「最近のごはん」とコメント。「ママー最近唐揚げ作ってくれないねー」「確かに作ってないね」「ママの唐揚げ美味しんだよなぁ」という息子とのやりとりを綴り、「何そのキュンゼリフ。という事で作りました！」と大量の唐揚げのほか、息子が作ったという野菜のナムルや味噌汁などの食卓を公開した。
また「余った唐揚げで翌日は。。疲れたのか反抗気味男子2人。唐揚げチーズ丼にしよっか！という事で、チェダーチーズを乗せたら大興奮。あんなに外食したいって言ってたのに意外と単純だったりする」と残り物活用についても説明し、「最後は余ったナムルでキンパにしようと思ったけど、私が疲れて、自分たちで巻いてくれ！となりました。笑」と綴ったナムル、卵焼き、そぼろなどの具材が揃えられた食卓のショット、キッチンでの息子の姿なども投稿している。
この投稿に、ファンからは「料理上手」「愛情たっぷり」「男の子が喜びそうなメニュー」「美味しそう」などと反響が寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
