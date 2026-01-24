TOCCA Beautyのハンドクリームが進化！新香調＆洗練パッケージで登場

香水のように豊かな香り立ちで愛され続けてきたTOCCA Beautyのハンドクリームが、この春リニューアル。定番の「クレオパトラの香り」はファインフレグランスに合わせて香調をアップデートし、新たに「コレット」「ルチア」の2種が仲間入りしました。香りもパッケージも刷新され、選ぶ時間さえも心を満たす“香りのワードローブ”として進化。毎日のハンドケアを、自分を慈しむラグジュアリーなひとときへと導いてくれます♡

香りで選ぶ、6つのフレグランス

トッカ ハンドクリーム（45mL）

全6種 各1,980円(税込)

今回のリニューアルで登場する香りは全6種。それぞれが異なる物語とムードをまとい、気分やシーンに合わせて選べるラインアップです。

クレオパトラの香り





＜Renewal＞となる「クレオパトラの香り」は、グレープフルーツとジャスミン、バニラムスクが溶け合う魅惑的でエキゾチックな香り。

ステラの香り

フローレンスの香り

ジュリエッタの香り

そのほか、ビターで爽やかな「ステラ」、気品漂う「フローレンス」、甘く可憐な「ジュリエッタ」に加え、新登場の「コレット」はベルガモット×サンダルウッドの甘くスパイシーな香調、「ルチア」はレモンとフィグが弾ける明るいフルーティーフローラル。

コレットの香り

ルチアの香り

香りをまとうように楽しめるハンドケアです。

上質な潤いを叶える処方設計

TOCCA Beautyのハンドクリームは、シルクのようななめらかなテクスチャーも魅力。

ココナッツオイル、シアバター、アボカドオイル、ヒアルロン酸Naなど、9種の保湿成分を贅沢に配合し、手肌にすっとなじみながらも潤いをしっかりキープします。

さらに、パラベンやサルフェートなど6つの成分を使用しない無添加設計で、クルエルティーフリー。香りだけでなく、使い心地や安心感まで大切にした処方が、大人の女性の日常に寄り添います。

ギフトにも映える洗練デザイン

香りごとに彩られたパッケージは、TOCCA Beautyらしいエレガントな佇まい。バッグの中やドレッサーに忍ばせるだけで、気分を高めてくれます。

トッカ ハンドクリーム リュクス（120mL）

全6種 各5,280円(税込)

さらにゴールドのアクセントが美しいボックス入りの「ハンドクリーム リュクス（120mL）」も同時展開。自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったりな存在感です。日常使いから特別な贈り物まで、シーンに合わせて選べるのも嬉しいポイント♪

手元から始まる、私らしいラグジュアリー

TOCCA Beautyのリニューアルハンドクリームは、香り・処方・デザインすべてにこだわった全6種展開。45mLは1,980円（税込）、120mLのリュクスは5,280円（税込）で、2月20日（金）より一般発売開始です。公式GPPオンラインショップとZOZOCOSMEでは先行発売中。忙しい毎日の中で、香りと潤いに包まれるひとときを。手元から始まる小さなラグジュアリーを、ぜひ体感してみてください♡