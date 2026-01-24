歌手の和田アキ子（75）が24日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。マッサージをしてもらって、必ず眠ってしまうという大物フリーアナウンサーを明かす場面があった。

番組中盤、再来週のゲストがフリーアナウンサー古舘伊知郎であると紹介。5年ぶり3度目のゲスト出演となる。

和田と古舘はTBS「アッコ・古舘のゆうYOUサンデー!」で初共演。この3月で終了するTBS「アッコにおまかせ！」の前身番組で、開始時間を15分早めた「アッコ 古舘のあっ!言っちゃった!」へリニューアル。その後もさまざまな番組でタッグを組んできた旧知の仲。

和田は「本当にようやって、いつも足マッサージしてもらってね。そうすると、眠くなって気が楽になるんです」としみじみ。アシスタントの垣花正アナウンサーは「古舘伊知郎さんおっしゃってましたよ。“アッコさんの身体のマッサージをして、アッコさんが眠るという術（すべ）を持っているのは私ぐらいだ”と」と明かすと、和田も「いやいや、本当にそうです。本当にそう。お金払いたいぐらい」と認めた。

和田は「いつも本当に足揉んでくれてました。ほんと上手いんですよ。繊細な指でね。私なんかごっつい指だもん」と絶賛した。