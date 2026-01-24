55歳で24歳下男性とスピード再婚、紅白21回出場…がん手術経た64歳人気歌手爛廛薀ぅ戞璽隼儉瓩法崙あや子さんずっと凄い」「憧れる」の声
「こんな綺麗な歳の取り方ってある⁉」の声も
55歳で24歳下男性とスピード再婚…。がんの手術を経た64歳人気歌手の爛廛薀ぅ戞璽肇轡腑奪鉢瓩肪輒椶集まっている。
「パワースポットで英気を養い飛躍する一年にするぞーーー でjumpしてみたよ」とつづり、ジャンプをしている姿をインスタグラムで披露したのは藤あや子。「皆さまにとっても素晴らしい一年になりますように。let's go」と続け、海や緑に囲まれた場所などでリラックスする姿を公開している。
藤の近影に「若々しい‼大好きです」「藤あや子様がとても幸せそうで見ていて幸せ」「こんなキレイな歳の取り方ってある?」「憧れる」「藤あや子さんいつまでも綺麗で凄い」などのコメントが寄せられた。 1992年に「こころ酒」が大ヒットを記録。同年「第43回NHK紅白歌合戦」に初出場。「NHK紅白歌合戦」には21回登場している。81年には2歳年上の一般男性と結婚し、20歳で長女を出産したが翌年離婚。55歳だった2017年には、31歳の一般男性と交際5カ月で再婚。娘より4歳年下の夫と話題になった。また2024年5月には初期の子宮体癌で、子宮と卵巣の全摘手術を受けたことを報告した。