◆卓球 全日本選手権（24日、東京体育館）

女子シングルスの準々決勝が行われ、史上4人目の4連覇を目指す早田ひな（日本生命）＝北九州市出身＝が国内屈指のカットマン佐藤瞳（日本ペイントグループ）を4―0（11―7、11―5、11―5、11―8）と今大会自身初のストレートで破り準決勝に進出した。25日は木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）との対戦。2023年大会決勝と同じ顔合わせとなった。

「終始落ち着いてプレーすることができた。4―0で勝つことができて良かった」と勝利を決めると笑顔でガッツポーズを繰り出した。第1ゲーム（G）は4―4からの4連続得点で抜けだした。第2は5連続、第3Gも8連続と、強打を中心として一気に突き放す展開で勝利を収めた。

相手は6回戦で平野美宇（木下グループ）とストレートで下すなど、好調を維持するカットマンの佐藤。平野の進出と平行して、佐藤が駒を進めることも余念なく想定。カットマン対策も入念に行った。堅実なカット打ちから硬軟自在なショットで選択肢の多さも示した、準備も奏功した快勝だった。

全日本選手権のシングルスではこれで22連勝。コンディションが万全ではない時もあったが、確実に勝利を収めてきた。経験豊富な実力者は厳しいビッグトーナメントを勝ち抜く鍵について「最後まで元気で、頭の使える選手が最後勝ち上がっていく」と話していたが言葉通りに実践。「昨日のケアの時、いつも大体1時間くらいなんですけど、頭が大事なんで頭をマッサージしてくださいって言って。1時間半ぐらい全体的にケアしてもらいました」と細部まで徹底的に気を遣って状態をきっちり整えて、結果につなげている。

準決勝の木原とは初優勝した2023年大会の決勝でも対戦しており、当時は0―2から逆転して歓喜に浸った。「本当にここに上がってくる選手はやっぱり実力がある選手。私自身もいつ負けるか分かんない。明日もまたさらに強くなりたいっていう気持ちで頑張れたらいい」。絶対女王は気負いも油断もなく、5度目の頂点へ突き進む。

◆早田ひな・全日本選手権前回黒星以降の足跡

▼2022年

決 勝 1●4 伊藤 美誠（スターツ）

▼2023年

4回戦 4〇1 大川 真実（愛知工大）

5回戦 4〇0 面田 采巳（大阪・四天王寺高）

6回戦 4〇1 張本 美和（木下アカデミー）

準々決勝 4〇0 平野 美宇（木下グループ）

準決勝 4〇0 石川 佳純（全農）

決 勝 4〇2 木原 美悠

（JOCエリートアカデミー/東京・星槎）

▼2024年

4回戦 4〇0 竹前裕美子（エクセディ）

5回戦 4〇0 原 芽衣（大阪・四天王寺高）

6回戦 4〇1 芝田 沙季（ミキハウス）

準々決勝 4〇0 長崎 美柚（木下グループ）

準決勝 4〇0 赤江 夏星（デンソー）

決 勝 4〇0 張本 美和（木下アカデミー）

▼2025年

4回戦 4〇1 加藤 亜実

（十六フィナンシャルグループ）

5回戦 4〇2 面手 凛（岡山・山陽学園高）

6回戦 4〇1 三村 優果（サンリツ）

準々決勝 4〇1 芝田 沙季（ミキハウス）

準決勝 4〇0 大藤 沙月（ミキハウス）

決 勝 4〇0 張本 美和（木下グループ）

▼2026年

4回戦 4〇1 高森 愛央（大阪・四天王寺高）

5回戦 4〇1 矢島 采愛（レゾナック）

6回戦 4〇2 赤江 夏星（日本生命）

準々決勝 4〇0 佐藤 瞳

（日本ペイントグループ）

【注】所属などは当時