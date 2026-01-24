ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡・飯塚市で建物火災 柏の森499番地8付近 約30分後に鎮火 （1… 福岡・飯塚市で建物火災 柏の森499番地8付近 約30分後に鎮火 （1月24日午後1時5分ごろ発生） 福岡・飯塚市で建物火災 柏の森499番地8付近 約30分後に鎮火 （1月24日午後1時5分ごろ発生） 2026年1月24日 14時32分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県飯塚地区消防本部によると、24日午後1時5分ごろ、飯塚市柏の森499番地8付近で建物火災が発生した。同1時35分鎮火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 今では簡単に手に入る消防情報 「警戒出動」って何だ？ 北九州市八幡西区で女子学生6人が見知らぬ男から「車に乗っていく」と声かけられる 東鳴水1丁目付近の路上 福岡市南区で男が目のあった女性に舌出す 井尻1丁目で不審者事案 同じ電車に乗り込み大橋駅で「俺降りるからな」と声かけ 関連情報（BiZ PAGE＋） 慰霊祭, 配線, 神事, デイサービス, 射出成形機, 埼玉, 寺田屋, 介護, 伊東市, グループウェア