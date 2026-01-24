「求められる水準に達していない」痛恨レッドの日本代表MF、現地メディアがまさかの“不要論”「彼に代わる新戦力を獲得すべきだ」
以前から移籍の可能性がうわさされるなか、立て続けのイエローカードで退場となったことは、セルティックにおける旗手怜央の評価に響くかもしれない。
旗手は１月22日、ヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ第７節でボローニャ相手に先制点をあげたが、前半中盤に相次ぐイエローカードで痛恨の退場処分となった。セルティックは追加点をあげて前半を終えたものの、数的不利で迎えた後半に２失点。２−２と引き分け、２ポイントを落としている。
『FootballFanCast』は同日、レッドカードを受けたこと以外にも、日本代表MFのスタッツが十分ではないと指摘。新戦力を獲得することで、旗手がベンチスタートになる可能性に触れた。
同メディアは「スコットランドでのハタテの日々を追ってきた者なら、彼が素晴らしいクオリティを持ち、ゴールとアシストで試合に影響を及ぼせることを知っている」と報じている。
「だが、今季の非保持時の仕事はスコティッシュ・プレミアシップやELにおいて求められる水準に達していない。それはボローニャ戦での退場だけではない」
「ハタテは空中戦も地上戦も守備のデュエルの大半で負けている。タックル、インターセプト、デュエルで勝つことはまれだ。攻撃面でもリーグで十分にもたらしておらず、守備の問題を埋め合わせることができていない。だからこそ、クラブは今月、彼に代わるスタメンとなる新戦力の獲得を目指すべきだ」
セルティックはマザーウェルMFエリオット・ワットへの関心が報じられている。 FootballFanCastはスタッツを紹介したうえで、旗手に代わる中盤のレギュラー候補になるかもしれないと伝えた。
「特にリーグですでに実績を残しているだけに、セルティックにとって大きな財産となるかもしれない選手だ。彼の加入でマーティン・オニール監督はハタテをスタメンから外せるようになるだろう」
セルティックが混迷した今季は、旗手にとっても難しいシーズンとなっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】相手選手を叩いた旗手の退場シーン
旗手は１月22日、ヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ第７節でボローニャ相手に先制点をあげたが、前半中盤に相次ぐイエローカードで痛恨の退場処分となった。セルティックは追加点をあげて前半を終えたものの、数的不利で迎えた後半に２失点。２−２と引き分け、２ポイントを落としている。
同メディアは「スコットランドでのハタテの日々を追ってきた者なら、彼が素晴らしいクオリティを持ち、ゴールとアシストで試合に影響を及ぼせることを知っている」と報じている。
「だが、今季の非保持時の仕事はスコティッシュ・プレミアシップやELにおいて求められる水準に達していない。それはボローニャ戦での退場だけではない」
「ハタテは空中戦も地上戦も守備のデュエルの大半で負けている。タックル、インターセプト、デュエルで勝つことはまれだ。攻撃面でもリーグで十分にもたらしておらず、守備の問題を埋め合わせることができていない。だからこそ、クラブは今月、彼に代わるスタメンとなる新戦力の獲得を目指すべきだ」
セルティックはマザーウェルMFエリオット・ワットへの関心が報じられている。 FootballFanCastはスタッツを紹介したうえで、旗手に代わる中盤のレギュラー候補になるかもしれないと伝えた。
「特にリーグですでに実績を残しているだけに、セルティックにとって大きな財産となるかもしれない選手だ。彼の加入でマーティン・オニール監督はハタテをスタメンから外せるようになるだろう」
セルティックが混迷した今季は、旗手にとっても難しいシーズンとなっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】相手選手を叩いた旗手の退場シーン