静岡県伊豆農業研究センターは1月23日、伊豆半島南部の賀茂地域の河津桜について、最新の開花予想を発表しました。2分咲きは2月上旬、7分咲きの見頃は2月中旬になる見込みで、2020年以降では最も早く咲き始めているということです。

【写真を見る】春の訪れを告げる河津桜 伊豆半島南部の今年の見頃は2月中旬の見込み 最新の開花予想を発表=静岡県伊豆農業研究センター

2025年10月中旬以降、秋季の気温が平年より低く推移したため、河津桜の自発休眠の終了が早まったということです。今後1週間の気温は、寒波の影響で平年比マイナス1～2度程度で推移する見込みのため、花芽の発育は少し遅れて、2分咲きと7分咲きの時期は平年並みになりそうです。

2024年度、河津町の河津桜まつりで見頃宣言が出されたのは、過去10年で最も遅い2025年2月28日でした。

賀茂地域を代表する桜祭りの「みなみの桜と菜の花まつり」（南伊豆町・青野川沿い）は2月1日、「河津桜まつり」（河津町・河津川沿い）は2月7日に開幕します。