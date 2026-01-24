女優の石田ゆり子（56）が24日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露し反響を呼んでいる。

石田は「ちょうど一ヶ月ほど前…クリスマスの頃わたしは愛知県にある『ジブリパーク』に行って参りました」と書き出し、番組のロケを報告。オフショットを複数枚公開した。

ジブリ好きで知られ、「もののけ姫」の主人公・サンの声優も務めた石田。「念願のジブリパーク…びっくりするほど広大な敷地に映画の世界そのままの世界が広がっていました。ジブリの世界で育った私としてはどこを訪れても胸がいっぱいになってしまい、ほとんど涙目で歩き回りました」「あぁジブリの国に生まれて、幸せだ。ジブリ愛。本当に、ありがとうジブリ」と感動をつづった。

この投稿にファンは歓喜。「ゆりゆり、もののけ姫のサンでしたものね！もう、あなたにぴったりですよ」「ゆり子さんがいらっしゃると更に可愛い世界に」「ゆり子さん(サン)と乙事主のツーショットは」「ジブリの世界に溶け込みすぎてる！！」「ゆり子氏なら、ここに住んでると言われても違和感ない」などの声が寄せられた。