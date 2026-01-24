「大相撲初場所・１４日目」（２４日、両国国技館）

３月１日に６５歳の誕生日を迎え、師匠としての定年を迎える常盤山親方（元小結隆三杉）が２４日、館内で定年会見を行った。

５５歳だった２０１６年４月に千賀ノ浦部屋を継承。１８年１０月に貴乃花部屋を吸収し、翌年春場所後に貴景勝が大関に昇進。２０年１１月に常盤山部屋に改称した。

常盤山親方は「１０年限定で部屋を持つ時、おかみに相談したら『いいんじゃないの』と背中を押してくれた。思った以上に大変でした」と振り返った。その中でも「合併してから大変なことがあった。でも、貴景勝は、僕が引き継いですぐの九州場所で初優勝をしてくれて。嬉しい。やっぱり嬉しいんですよね。それでいろんな大変なことがあった中でも、やっぱり貴景勝が優勝して、部屋に幸せを運んできた。そのおかげで（苦労が）頭から全部消えちゃうんです。幕内で４回優勝を持ってきれくれた。神様からのプレゼントかなと思います」と喜びを語った。

今後は参与として協会に残り、部屋は湊川親方（元大関貴景勝）が１月２６日付で湊川部屋として継承する。「湊川親方と一緒にちょっと稽古見て、隣でちょこんと指導できたらいいかなと思っております」と今後を思い描いた。

そして湊川親方には「いい指導者になります。厳しいところもありますし、まずは頭がいいですからね。いろんなことを考えながら弟子に指導してやっていくと思います。僕も少しでもサポートできるような形になれたらいいかなと思ってます」と託した。湊川親方から花束を受け取り、笑顔で会見を終えた。