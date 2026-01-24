ドイツのバイエルン州各地で今月、気温が氷点下に冷え込んだ冬の日に、女性が雪と霜で覆われた木の写真を撮影する様子/Sean Gallup/Getty Images

（CNN）22日の朝、ジョン・サイラー氏と学生たちは一緒に米バージニア工科大学のキャンパスを歩いていた時、思わず足を止めた。セイヨウミザクラの木の幹に、異様なぎざぎざの傷跡が走っていた。

サイラー氏はバージニア工科大の教授で、樹木生理学の専門家でもある。SNS上で「木の爆発」と呼ばれる現象でできた傷だとピンときた。

「寒さで木が裂けていた」と、サイラー氏は振り返る。

米国の半数以上の地域が強力な冬の嵐に備える中、SNS上では気象学者から、こうした「木の爆発」が起きる可能性に警鐘を鳴らす声が上がっている。

ただ、大雪や氷、厳しい寒さが木に深刻な被害を与えるのは事実だが、サイラー氏は明らかにしておくべき重要な点が一つあると強調する。文字通り爆発しているわけではない、ということだ。

サイラー氏によると、一部の人が「木の爆発」と呼ぶ現象は、科学的には「霜割れ」と呼ばれる。

気温が急激に下がったり、木が寒さに順応する時間がなかったりして、内部の樹液や水分が凍り始めることで発生する。

ジョージア大学ウォーネル森林自然資源学研究科のダン・オーブリー教授は、「水は凍ると膨張する。気温が急激に低下した際にこれが起きることが多い」と指摘する。

こうした膨張により樹皮や木に強い圧力がかかり、時に割れ目や裂け目を生じさせる。大きな音を発することがあり、これが爆発音のように聞こえるのかもしれない。

「どちらかと言うと銃声に近い、非常に大きな破裂音だ」とサイラー氏は解説する。

「急いでコーラを冷やそうとして冷凍庫に入れ、忘れてしまって缶が裂けた経験はないだろうか？ 木でも同じことが起きている」（サイラー氏）

全米森林財団によると、極端な寒さによって木が裂ける現象は、「歴史的にも現在も数多くの観測例」があるという。

この手の現象が起きても、通行人や木自体にとって危険とは限らない、というのがサイラー氏の見解だ。

「音は大きいだろうが、危険性はない。木片が一帯に飛び散るようなことはない」「木にとっても、裂けたからといって枯れるわけではない。ただし、樹皮が裂けるため、虫の侵入や真菌、細菌による感染で枯れる可能性はある」（サイラー氏）

オーブリー氏はさらに、「幹の根元が凍結して木全体が枯れる可能性はあるが、これも種によって異なる。多くの樹種は地下の芽から新しい幹を伸ばすことができる。枝が凍結した場合、その枝に付いているものは全て枯れてしまうかもしれないが、木自体は生き残る」との見方を示した。