元AKB48相笠萌「顔変わりすぎって定期的に書かれるけど」10年前との比較ショットが話題「綺麗なお姉さんになった」「どっちも可愛すぎる」
【モデルプレス＝2026/01/24】元AKB48の相笠萌が1月23日、自身のＸ（旧Twitter）を更新。10年前との比較写真を公開し、話題を呼んでいる。
相笠は「顔変わりすぎって定期的に書かれるけどよく見たら別にそんな変わってないし10年経ったらこのくらいは変わるだろ、平成も令和も楽しんでいるので何もわからないチー牛は黙っててください（中身は変わってない）」とつづり、2枚の写真を投稿。印象的な赤チェック衣装を着用したAKB48時代の10年前の姿と、現在の姿を並べた比較ショットを公開している。
この投稿には「どっちも可愛すぎる」「今の雰囲気も好き」「メイクの流行があるよね」「洗練された」「綺麗なお姉さんになった」といった声が寄せられている。
相笠は、1998年4月6日生まれ、神奈川県出身。AKB48の13期生として2011年デビューし、2017年3月で卒業。ミスiD2019ではサバイバル賞を受賞した。2021年には、これまでの経験を活かして、プレイングプロデューサーとして「メタモル！！！」でアイドル活動に復帰。コンセプトに縛られないアイドルグループとして活動し、作詞などを手掛けた。2025年2月26日をもって同グループの解散と同時に芸能活動を引退することを発表した。現在はコンセプトカフェのプロデュースなどを手掛けている。（modelpress編集部）
