溜めてきた感情が一気に爆発！ 低層階をバカにされても理解しない夫に怒りをぶつけて
低層階と高層階、子どもの学力、夫の職業。
さまざまな軸で見えない競争意識に駆り立てられていく…。
念願の東京転勤となり、タワーマンションへ引っ越すことになった渕上（ふちがみ）家。低層階とはいえ、憧れのタワマン生活を手に入れたことで一家は幸せいっぱいの生活がスタートします。
主婦の舞は同じタワマンに住むママである香織（中層階在住）と恵（高層階在住）とすぐに仲良くなりますが、小学5年生の息子・悠真が入った野球チームで、転入早々彼がエースになったことにより、徐々に不協和音が…。
同じタワマンの低・中・高層階に住む家族3組の虚栄と内情を描くエピソードをお送りします。
※本記事は窓際三等兵原著、グラハム子著の書籍『タワマンに住んで後悔してる』から一部抜粋・編集しました。
所属する野球チームで、息子が同じタワマンの上層階の子と喧嘩！
そのとき「低層階に住んでるくせに」と暴言を吐かれ、舞は気に触ります。
■◆地方出身
これまで溜めてきた感情を爆発させた舞。それに対して夫の大輔は気になる一言を残しお風呂へ…。
もし同じ状況になってしまったら、あなたならお風呂から上がった夫に対して話を続けますか？
