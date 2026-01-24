ロックバンド「LUNA SEA」の公式サイトが24日に更新され、12月に交通事故で負傷していたギタリスト・SUGIZO（56）が3月の振替公演公演で復帰することが発表された。同事故により、12月23日に行われる予定だった同バンドの有明アリーナ公演は延期となっていた。

同サイトでは「振替公演決定のお知らせ LUNATIC X’MAS 2025」と題し、「昨年末のメンバーSUGIZOの交通事故、そして12月23日のLUNATIC X’MAS 2025 有明アリーナ公演の延期につきまして、皆様には大変ご心配とご迷惑をおかけしましたことを、あらためて深くお詫び申し上げます」とあらためて謝罪。

「また事故のお相手さまへ、メンバー 一同、心よりお見舞い申し上げます」とし、「その後の調査によって事故の状況が明らかになり、事故処理の経過、今後の対応、警察からの助言なども踏まえ、これらを総合的に判断した結果、振替公演の開催を決定しましたことをご報告させていただきます」と3月12日に有明アリーナで振替公演を行うことを発表した。

「出来るだけ早いタイミングでの開催が望ましいと考え模索した結果、ご協力をいただき、同会場での開催が可能になり、上記の日程で開催する運びとなりました」と説明し、「この度は皆様に大変なご心配とご迷惑をおかけしましたことを、かさねてお詫び申し上げます。LUNA SEA メンバー 一同」と結んだ。

また、SUGIZOのコメントも掲載。「皆様 年末に発生した自分の交通事故、そして大切な公演を延期してしまったことで、皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしてしまったことを心よりお詫び致します。何より事故のお相手様へ、心よりお見舞い申し上げます」と謝罪。

「その後、警察の調査によって事故の状況も明らかになり、メンバーと関係者の方々の尽力、そして何より皆様の温かい支えのおかげで、無事振替公演を実施できる運びとなりました」と説明し、「日程が変更になったことにより当日会場に足を運べない方々には本当に心苦しいのですが、今は準備いただいた舞台で最高の表現をすることが自分の大切な責務だと考え、3月12日から正式に復活させていただくことと判断致しました」と代替公演での復帰を報告した。

「自分はもう少し安静が必要な状況ですが、来月からリハビリと公演の準備に専念し、心身共に3月の完全復活を目指す所存です。今後の音楽活動、表現を今まで以上に全身全霊で取り組んでいくことこそが、多大なるご心配とご迷惑をかけてしまった皆様への最大の恩返しだと思っています。あの日果たせなかった皆様との約束を繋ぎ直させていただけたら・・・。何卒宜しくお願い致します。2026.1.24 SUGIZO」とした。

SUGIZOは昨年12月18日に、自身が運転する車とバイクの接触事故を起こしたと報告。同23日に開催予定だったLUNA SEAの有明アリーナ公演が延期となるなど、年内の活動を辞退すると発表していた。さらに、同27日には1月9、12日に出演を予定していた合同公演も「出演が困難」として辞退を発表していた。