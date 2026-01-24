サウジアラビアで開催されているＵ―２３アジアカップでＵ―２１世代で参戦している日本は、２０日の準決勝韓国戦に勝って、決勝（２４日＝日本時間２５日午前０時））で中国と対戦する。

準決勝で日本に敗れた韓国は２３日の３位決定戦でベトナムにも敗れて４位に終わった。韓国メディア「スターニュース」は、この世代に関する日韓両国の強化方針に注目した。

Ｕ―２１日本代表は、３月の国際Ａマッチ期間にトルコ・アンタルヤでＵ―２１アルバニア代表とＵ―２１セルビア代表と国際親善試合を行う。これを踏まえ同メディアは「日本サッカー協会がＵ―２３アジアカップ期間中にＵ―２１代表の欧州遠征を発表した中、Ｕ―２３韓国代表の今後の日程は未定」と伝えた。

また、韓国メディアは３位決定戦でベトナムにＰＫ戦の末に敗れたため、イ・ミンソン監督率いるＵ―２３代表チームを批判。韓国紙「朝鮮日報」は「屈辱のジッダ惨事…イ・ミンソン韓国サッカー、１０人のベトナムにも負けた」と伝え、同国メディア「マネー・トゥデー」は「韓国サッカー大惨事 ＰＫ戦の末ベトナムに史上初の衝撃敗北」と指摘した。

韓国は今大会にＵ―２３世代で臨んでいたが、１次リーグでＵ―２１世代のウズベキスタン、準決勝で同じくＵ―２１の日本に敗戦。３位決定戦で敗れたベトナムはキム・サンシク監督が率いる。ベスト４入りしたとはいえ、失敗の印象が色濃い大会となった。