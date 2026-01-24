『DREAM STAGE』にLiLiCo＆ニッチェら『王様のブランチ』メンバー登場！ 河内大和＆生見愛瑠も出演決定
中村倫也主演ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系／毎週金曜22時）の第3話（1月30日放送）のゲストとして、情報バラエティー番組『王様のブランチ』に出演するLiLiCo、ニッチェ（江上敬子・近藤くみこ）、小林麗菜、松元絵里花、阿部凜が登場。また、河内大和、生見愛瑠も出演する。
【写真】『ブランチ』からニッチェや人気サポーターたちも登場！
本作は、K‐POPの世界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語。
第2話で、東京ガールズコレクションでの初パフォーマンスを成功させた7人組ボーイズグループ【NAZE】。第3話では、TGC出演をきっかけに取材や音楽番組への出演依頼が舞い込むが、そんな中でライバルグループ【TORINNER】の日本デビューが決定。巨大事務所の金と権力により【NAZE】の取材がことごとくキャンセルとなり、皆は不安のどん底に。そこで吾妻（中村）は【NAZE】のファンを増やすため、驚きの作戦を仕掛ける。
吾妻提案の作戦に臨む【NAZE】メンバーが街で出会う個性豊かな人々として、『王様のブランチ』（TBS系）に出演するブランチメンバーのLiLiCoとニッチェ（江上敬子・近藤くみこ）を筆頭に、ブランチリポーターの小林麗菜、松元絵里花、阿部凜が登場する。果たして【NAZE】は自分たちの魅力をしっかりとアピールすることができるのか？
さらに、映画『8番出口』の歩く男役が話題となった俳優・河内大和が、週刊誌の記者・風祭役でゲスト出演する。怪しげな雰囲気で吾妻や【NAZE】、そして【TORINNER】にも関わっていく風祭。ずるそうにほほ笑む彼が、音楽業界に仕掛ける大波乱とは？
また、俳優の生見愛瑠も友情出演し、【TORINNER】が出演する音楽番組の司会者役を演じる。
金曜ドラマ『DREAM STAGE』は、TBS系にて毎週金曜22時放送。
【写真】『ブランチ』からニッチェや人気サポーターたちも登場！
本作は、K‐POPの世界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語。
吾妻提案の作戦に臨む【NAZE】メンバーが街で出会う個性豊かな人々として、『王様のブランチ』（TBS系）に出演するブランチメンバーのLiLiCoとニッチェ（江上敬子・近藤くみこ）を筆頭に、ブランチリポーターの小林麗菜、松元絵里花、阿部凜が登場する。果たして【NAZE】は自分たちの魅力をしっかりとアピールすることができるのか？
さらに、映画『8番出口』の歩く男役が話題となった俳優・河内大和が、週刊誌の記者・風祭役でゲスト出演する。怪しげな雰囲気で吾妻や【NAZE】、そして【TORINNER】にも関わっていく風祭。ずるそうにほほ笑む彼が、音楽業界に仕掛ける大波乱とは？
また、俳優の生見愛瑠も友情出演し、【TORINNER】が出演する音楽番組の司会者役を演じる。
金曜ドラマ『DREAM STAGE』は、TBS系にて毎週金曜22時放送。