女優の浜辺美波が２４日、都内で「プレミアム豊臣トーク」イベントに登壇した。出演するＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（仲野大賀主演、日曜・後８時）の撮影の様子を語った。

放送中の「豊臣兄弟！」は、兄・豊臣秀吉（池松壮亮）の天下統一をサポートし、「天下一の補佐役」と呼ばれた秀長（仲野）の目線から戦国時代を描く。浜辺は、秀吉の妻で天下統一を見守る寧々を演じている。

演じる寧々について、「大河ドラマだからだとか、時代劇だからと意識しすぎないようにしています。『豊臣兄弟！』ならではの寧々を作り上げていきたい」と役作りのこだわりを告白。チーフ演出の渡邊良雄監督とは、２０２３年度前期放送のＮＨＫ連続テレビ小説「らんまん」でもタッグを組んでおり、「監督から『もっとかわいく』とか、『すねてみて欲しい』と言われるとワクワクしながら、しがみついて行きたい！と思っています」と表情豊かな寧々を演じている。

イベントでは、俳優・小栗旬が演じる織田信長の存在感も話題に。浜辺は「圧はありますね。存在感が、他人（ひと）の１０倍くらいある」と目を丸くし、「みんなを覆うような存在感があり、『これが芸能人か…』と思っちゃいます」と率直に語り、会場の笑いを誘っていた。