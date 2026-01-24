“これ”というのがないけど…妻夫木聡、今後は「父親としての役をやってみたい」
俳優の妻夫木聡（45歳）が、1月23日に放送されたラジオ番組「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」（ニッポン放送）に出演。今後「父親としての役をやってみたい」と語った。
サッポロ生ビール黒ラベルのCM「大人エレベーター」シリーズで、松任谷由実と妻夫木聡が共演していることから、番組に妻夫木がゲストとして登場。松任谷が妻夫木に「これからやりたい役はありますか？」と尋ねると、妻夫木は「いやあ、それが最近、あんまりこれっていうのがないんですよね。まあ、強いて言うならば、実際の自分も家族を持ったりしているんで、あんまり父親の役をやったことがなくて。父親としての役をやってみたいかなっていう気がしますね」と答える。
妻夫木は子供を実際持って、自分がどう感じたのかを自分が気づくような気がしていると話し、「いくら台本読んで想像して行っても現場で変わることがかなり多くて。やはり相手とのセッションなんで、相手の方々がこういう違う芝居をやってきてそん時の匂いですごく泣いてしまったりとか逆に笑ってしまったりだとかいろんなことが化学変化のように起こることが多いんですね。なんかそういう、役によって自分が気づかされる、人生について教えられることもかなりあるから教えてもらえるのかがちょっと楽しみではあります」と語った。
サッポロ生ビール黒ラベルのCM「大人エレベーター」シリーズで、松任谷由実と妻夫木聡が共演していることから、番組に妻夫木がゲストとして登場。松任谷が妻夫木に「これからやりたい役はありますか？」と尋ねると、妻夫木は「いやあ、それが最近、あんまりこれっていうのがないんですよね。まあ、強いて言うならば、実際の自分も家族を持ったりしているんで、あんまり父親の役をやったことがなくて。父親としての役をやってみたいかなっていう気がしますね」と答える。