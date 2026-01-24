東京駅に行ったら寄りたい！ 牛乳屋さんが手掛けるミルクサンド ほろっと食感バターサブレ×マスカルポーネのコク
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京駅・東京ギフトパレットのスイーツブランド店『あさぎり牛乳』です。
新店『あさぎり牛乳』リッチミルクサンド「ミルク」、「ミルクコーヒー」（各1個）400円、「静岡抹茶クリーム」（1個）410円
ほろっと崩れるバターサブレでサンドされたクリームが軽やかで、ミルク感たっぷり。マスカルポーネチーズのコクがほんのり合わさったやさしい味にほっとする。
「ミルクコーヒー」は、コーヒーの苦味と香りが感じられる懐かしいコーヒー牛乳の味。「静岡抹茶クリーム」は、さすが産地だけあって抹茶が贅沢に使われていて超濃厚！
東京ギフトパレット『あさぎり牛乳』
牛乳屋さんのスイーツブランド。関東初の常設店として2025年11月オープン。定番の牛乳やプリン、クッキーなどの焼菓子を販売。
［店名］『あさぎり牛乳』
［電話］03-5860-3787
［営業時間］9時半〜20時半※土・日・祝は9時〜
［交通］八重洲北口から徒歩1分
※画像ギャラリーでは、東京駅の手土産ベスト5の画像がご覧いただけます。
撮影／鵜澤昭彦、取材／井島加恵
※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
2026年1月号