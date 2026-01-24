◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第6節 BL東京 24―20 東京ベイ（2026年1月24日 東京・秩父宮ラグビー場）

2連覇王者のBL東京は、昨季準優勝の東京ベイを24―20（前半12―3）で下して5勝1敗とした。東京ベイは今季初黒星を喫して同じく5勝1敗となった。

前半9分、東京ベイのSOバーナード・フォーリー（36）が約35メートルのペナルティーゴール（PG）を決めて先制。BL東京は同19分、敵陣ゴール前のラインアウトモールからLOマイケル・ストーバーグ（33）がトライを決めた。同35分、東京ベイのLOルアン・ボタ（34）がイエローカードで一時退場に。前半40分経過のホーンが鳴った後にペナルティーを獲得したBL東京は、数的優位を生かすためにPGを狙わずラインアウトを選択した。そして狙い通り、敵陣ゴール前のラインアウトモールからSH高橋昴平（29）がトライ。SOリッチー・モウンガ（31）のコンバージョンも決まって点差を広げた。

後半2分、東京ベイがSH藤原忍（26）の突破からFBショーン・スティーブンソン（29）につないで快走トライ。さらに同26分、FBスティーブンソンのゲインからSOフォーリー、WTB山田響（24）へとつないで逆転トライを決めた。BL東京は12―17で迎えた同33分、CTBマイケル・コリンズ（32）のロングパスを受けたWTB桑山聖生（29）が右の大外で同点トライ。SOモウンガのコンバージョンは惜しくも外れて逆転はならなかった。

同37分、東京ベイのSOフォーリーにPGを決められて17―20に。BL東京は後半40分、トライライン際の攻防からSOモウンガが飛び込んで劇的な逆転トライを決めた。その直後に80分経過のホーン。SOモウンガがコンバージョンも決めて24―20で勝利を収めた。

注目を集めた昨季決勝カードは、BL東京が王者の意地を示す劇的逆転勝利。東京ベイに今季初黒星をつけた。両チームの対戦は今季レギュラーシーズンで2度あり、次は3月28日（土）の第13節、東京ベイがホームのスピアーズえどりくフィールドで行われる。