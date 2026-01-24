俳優伊藤英明（50）が23日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。14年に結婚した妻との出会いについて語った。

笑福亭鶴瓶は極秘で伊藤の妻に取材していたことを明かし、鶴瓶は「めちゃめちゃかっこええし、家生まれた場所が近いねん、俺と」と語り、藤ケ谷も「その話ですごい盛り上がった」と明かした。

伊藤は「結婚を諦めているところもあった。39歳で結婚したんですけど、この人に会った瞬間、『この人だ』っていうのが（あった）」と語った。

伊藤が「会った日は友だちの結婚式で会ったんですけど」ときっかけを話すと、鶴瓶は「（妻が）『すごい気使う人やなって思った』って言ってたよ」と暴露した。

さらに鶴瓶は「ものすごいムキムキ感じやと思ったらブヨブヨやなって思った」と伊藤の妻が話していたことも明かした。

伊藤は「“ブタかと思った”って（言われた）」と苦笑いしながら明かし「はっきり言ってくれるんで」と語り、スタジオを笑わせた。

鶴瓶は「（伊藤の妻が）『結婚式のとき、あの人、ものすごい大きなおっぱいの人と一緒に来てたで』って言ってた」と暴露した。

伊藤は「銀座で飲んでたんですよ。結婚式の前日まで、そこにいたノリのいい女性と『結婚式行く？』って、（式場のある）海外行って、めちゃくちゃ怒られたんですよ。『なんで私たちの大切な結婚式に知らない人連れてくるの？』って。たしかにそうだなって」と反省していた。

藤ケ谷は「英明さんは怒られているときに『たしかにそうだな』って気づくわけですか？」と聞くと、伊藤は「そうだねぇ…」としみじみ語った。