ヤクルトは24日、春季キャンプ参加メンバーを発表した。

▼ 一軍：浦添

＜投手＞

キハダ、清水昇、奥川恭伸、木澤尚文、吉村貢司郎、星知弥、山野太一、松本健吾、荘司宏太、石原勇輝、高梨裕稔、増居翔太、大西広樹、小澤怜史、坂本拓己、ウォルターズ、リランソ、下川隼佑、青柳晃洋、廣澤優

＜捕手＞

古賀優大、中村悠平、鈴木叶

＜内野手＞

赤羽由紘、山田哲人、内山壮真、松下歩叶、長岡秀樹、オスナ、石井巧、北村恵吾、武岡龍世、伊藤琉偉

＜外野手＞

並木秀尊、丸山和郁、サンタナ、西村瑠伊斗、岩田幸宏、モンテル

▼ 二軍：神宮外苑、西都

＜投手＞

石山泰稚、中村優斗、石川雅規、小川泰弘、山崎太陽、田口麗斗、拓也、大道温貴、高橋奎二、鈴木蓮吾、長谷川宙輝、飯田琉斗、阪口皓亮、丸山翔大、沼田翔平、竹山日向、西舘昂汰、小宮悠瞳、西濱勇星、翔聖、佐藤琢磨

＜捕手＞

松本直樹、柿沼友哉、橋本星哉、矢野泰二郎、松本龍之介、中川拓真

＜内野手＞

茂木栄五郎、宮本丈、山野辺翔、松川玲央、田中陽翔、澤野聖悠、根岸辰昇、郄野颯太

＜外野手＞

塩見泰隆、モイセエフ、澤井廉、増田珠

※参加メンバーが変更となる場合あり