サッカー大迫勇也選手の美人妻、ドバイ家族旅行での水着ショット公開「美男美女勢揃い」「みんなスタイル良すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/01/24】サッカーJ1神戸・大迫勇也選手の妻でモデルの三輪麻未が1月23日、自身のInstagramを更新。家族ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】大迫勇也の37歳美人妻「大迫選手の筋肉すごい」娘とのドバイ水着ショット
◆三輪麻未、ドバイでの家族旅行を報告
三輪は「2025 ▶︎ 2026」とコメントし、ドバイ旅行の写真を投稿。は、水着を着用したプールサイドでの夫婦ショットや、大迫選手と娘2人の写真を披露した。
◆三輪麻未の家族ショットに反響
この投稿に、ファンからは「美男美女勢揃い」「みんなスタイル良すぎ」「絵になる家族」「大迫選手の筋肉すごい」「微笑ましい」といったコメントが寄せられている。
雑誌「Popteen」や「EDGE STYLE」などで活躍していた三輪。2014年3月に大迫選手と結婚。同年10月には第1子となる長女、2019年4月に第2子となる次女を出産したことを発表した。（modelpress編集部）
