数々の名作に出演してきた妻夫木聡、“ターニングポイントとなった作品”は？
俳優の妻夫木聡（45歳）が、1月23日に放送されたラジオ番組「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」（ニッポン放送）に出演。ターニングポイントとなった作品を挙げ、「芝居に対しての向き合い方が変わった」と語った。
サッポロ生ビール黒ラベルのCM「大人エレベーター」シリーズで、松任谷由実と妻夫木聡が共演していることから、番組に妻夫木がゲストとして登場。松任谷が妻夫木はいろいろな名作に出演していることが俳優としてすごいことだと賞賛し、ターニングポイントとなった作品について尋ねる。
妻夫木はまず映画「ウォーターボーイズ」を挙げ「日本映画というものの素晴らしさを最初に体感した映画だったんで、それはまず1つだったと思うんですよね」と話し、さらに「29歳ぐらいの時にやらせてもらった『悪人』っていう映画があったんですけれど、それまで演じることをどちらかというと足し算というか、『この役はこういう考え方をしていて、こういう喋り方をして、こういうような性格で』とかどちらかというと自分に引き寄せてる方が多かったんですね。鎧を着るというか。そういうのを全部やめて、どんどん引くことにしたんですよ。その人物になれるように自分が近づいていこうと思って、もう全部自分がその役になるように、その役のしていたバイトをしに行ったり、その人が住んでる場所に行って暮らしてみたりだとか、なるべくその人になれるように、ずっとその人となって日記を書くとか、 絵とか描けないんだけれど絵を描いてみるとか、何かこう、その人になれるように自分を追い込んでいったというか、そういう風な芝居に対しての向き合い方が変わったんですよね。それが良かったのかどうか分からないですけど、ま、評価もしていただいてターニングポイントとはなった作品でしたね」と語った。
サッポロ生ビール黒ラベルのCM「大人エレベーター」シリーズで、松任谷由実と妻夫木聡が共演していることから、番組に妻夫木がゲストとして登場。松任谷が妻夫木はいろいろな名作に出演していることが俳優としてすごいことだと賞賛し、ターニングポイントとなった作品について尋ねる。