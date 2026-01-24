ソン・ジュンギ映画にも出演のベテラン女優、自宅で息を引き取っていた!!

ソン・ジュンギ主演の映画『私のオオカミ少年』などに出演し、約60年にわたり韓国映画界を支えてきた俳優ナム・ジョンヒが死去した。享年84歳。

1月24日、元老映画人会および遺族などによると、ナム・ジョンヒは去る1月22日、自宅で息を引き取った。故人は1年前に脊椎の手術を受けた後、健康状態が悪化し、闘病生活を続けていたと伝えられている。

【写真】ソン・ジュンギ、妊娠中のイギリス人妻と2ショット

1942年生まれの故人は、1962年の映画『沈清伝』でデビューした。その後、約300本余りの映画に出演し、韓国映画史の生き証人として活躍した。

特にイム・グォンテク監督の『祝祭』（1996）、『創』（1997）、『春香伝』（2000）をはじめ、ペ・チャンホ監督の『情』など、巨匠たちの作品で重厚な存在感を示した。

2000年代以降も、『私のオオカミ少年』（2012）でドンソクの祖母役、『殺人の告白』（2012）でチェ・ヒョングの母親役を演じるなど、継続的に観客と向き合ってきた。ドラマ出演作には『砂時計』（1995）、『ロマンス』（1998）、『棚ぼたのあなた』（2012）などがあり、親しみやすさと深みを併せ持つ演技で大衆の愛を受けた。

こうした功績が認められ、2011年には第48回大鐘賞(テジョン)映画賞特別演技賞を受賞している。