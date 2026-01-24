ＬＤＨ所属の７人組ダンス＆ボーカルグループ「ＰＳＹＣＨＩＣ ＦＥＶＥＲ」の剣（つるぎ）が２４日、都内でライブ映画「ＬＩＶＥ ＩＮ ＴＨＥＡＴＥＲ ＢＡＴＴＬＥ ＯＦ ＴＯＫＹＯ―うつくしき嘘―」の公開記念舞台あいさつを行った。

この日はトレードマークのカウボーイハットを脱いで登場。本作ではＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ・陣と武装して戦うシーンがあり、ライブにもその場面が組み込まれている。陣から「ライブで見る剣、今の１・５倍ぐらいデカいですよ」と紹介されると、剣は「最後の一振りだけだったので、陣くんが来るのをずーっと待ってた」と笑って振り返った。

剣は「陣くんとは１５年ぐらいの仲。『昔から全然変わらんなあ』と言われたけど、陣くんも全然変わってない。身の回りのもの全部赤やし、レッドブル飲んでるし」と暴露。陣は「言うなよ。踊らへんのにあいつエナジードリンク入れてるやん、って思われるやんけ」とタジタジだった。

映画にはＬＤＨのアーティストが多数出演。累計５０万人を動員した過去４回のライブイベントから厳選された楽曲映像とミュージックビデオを再編集した。原作小説「ＢＡＴＴＬＥ ＯＦ ＴＯＫＹＯ」は、架空未来都市・超東京が舞台で、特殊スキルを持つ若者たちによる５チームの闘いと絆の物語。その最終章となる新規エピソードを描いた最新アニメーション映像と融合させ、劇場版のライブ映像作品となった。