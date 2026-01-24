人肌恋しくなった経験のある人は８４％「冬になり寒くなってきた」タイミングが“要注意”

情報通信の株式会社アイベックが運営する出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール」は２４日までに、成人男女２００人を対象に実施した「人肌恋しいと感じる経験」に関するアンケート調査の結果を公開。「人肌恋しい」と感じたことがある人の割合は８４％に達し、「冬になり寒くなってきた」タイミングで人肌恋しくなる人が多いことが分かった。

【人肌恋しいと感じた経験があるか？】

●ある：１６８人（男性８２人／女性８６人）

●ない：３２人（男性１８人／女性１４人）

同社は「この結果から、人肌恋しさは一部の人に限られた感情ではなく、多くの人が一度は経験している感覚であることが確認されました」としている。

【前項で「ある」と答えた人が、特に人肌恋しいと感じるのはいつか？（複数選択可）】

●冬になり寒くなってきた時：５４人

●休みに一人でいる時：３６人

●クリスマスや誕生日などのイベント：２６人

●夜寝る前：１９人

●特に時期や時間帯は関係ない：１８人

●秋に日が短くなった時：１５人

同社は「寒さや季節の変化に加え、一人で過ごす時間やイベント時など、生活シーンと結びついたタイミングで人肌恋しさを感じやすい傾向が見られました」としている。

【前々項で「ある」と答えた人が、人肌恋しいと感じた時の行動は？（複数選択可）】

●好きなものに没頭する：５１人

●誰かに連絡を取る：３８人

●特に何もしない：３４人

●ペットに癒してもらう：２５人

●ＳＮＳをする：１９人

●その他：１人

同社は「人に直接会う・触れる行動だけでなく、一人で気分転換を図る行動を選択する人も多いことが分かります」としている。